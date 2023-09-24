О том, что соцвыплаты для наиболее нуждающихся внутренне-перемещенных лиц (ВПЛ) планируют поднять благодаря расширению расходной части госбюджета, пишет «НБН», ссылаясь на заявление вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук, озвученное в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Верещук, на данный момент готовится внесение поправок в ряд постановлений, предусматривающих включение собственного переориентирования и повышение размера соцвыплат для наиболее уязвимых категорий украинцев-переселенцев, и подобный рост доходов затронет:

пенсионеров;

детей с инвалидностью;

семьи, имеющие совокупный доход менее 4-х прожиточных минимумов;

граждан, осуществляющих уход за особами с инвалидностью;

семьи, имеющие более 3-х детей в возрасте до 18-ти лет;

несовершеннолетних лиц, не имеющих законных представителей/опекунов.

Ранее мы писали о том, что в ПФУ объяснили, кто может рассчитывать на автоматическое продление субсидий в новом сезоне.