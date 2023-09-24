О том, что у страны-агрессора не наблюдается требуемого количества сил в РБ для начала еще одного «прорыва», пишет «НБН», ссылаясь на заявление спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко, прозвучавшее в период трансляции телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Демченко, поскольку на территории соседней Беларуси «вагнеровцам» не дали, то на данный момент там размещается не более 1 000 этих наемников, при этом, следует учесть — еще несколько месяцев назад, Лукашенко впустил к себе около 6 000 российских боевиков.

Таким образом, учитывая обстановку на границе с Беларусью, контролирующуюся Силами Обороны и подразделения ГПСУ, усиленных ВСУ и Нацгвардией, у РФ не имеется необходимого количества «вагнеровцев» для повторного вторжения или перехода к любым подобным операциям.

Ранее мы писали о том, как в ISW оценили способность остатков «вагнеровцев» повлиять на темпы войны в Украине.