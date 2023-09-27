О том, что российские войска вторжения, в особенности с наступлением зимы, сосредоточатся на нанесении ударов по украинской энергосфере, но от ВСУ последует аналогичный ответ, пишет «НБН», на заявление главы оборонного ведомства Рустема Умерова, опубликованное в официальном Telegram-канале Минобороны Украины.

По словам Умерова, сейчас Украине жизненно необходимо гораздо больше оружия для достижения большего прогресса на передовой, так называемых «изменений в игре». В частности, речь идет о многоцелевых истребителях, которые позволят добиться значительного прогресса, и помогут не только «вернуть территории», но «и иметь преимущество на поле боя!».

Также, глава Минобороны подчеркнул — оккупанты не останутся безнаказанными, если снова начнут обстреливать энергетические объекты в Украине:

Но мы будем отвечать!

Ранее мы писали о том, что 27-го сентября под Москвой вблизи военного аэродрома начался масштабный пожар.