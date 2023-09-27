Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении российских ТГ-каналов. Также в Сети было обнародовано фото крупного возгорания.

Согласно информации российских средств массовой информации, пожар начался в подмосковном городе Щелково. Там находится военный аэродром «Чкаловский», где недавно неизвестные диверсанты осуществили подрыв и существенно повредили два самолета, а также один вертолет.

Согласно обнародованной местными жителями информации, большой столб дыма был виден в промышленной зоне рядом с аэропортом. Пока что нет никакой официальной информации о пострадавших и причинах пожара.

Но местное население информирует, то перед тем, как начался пожар, там можно было слышать звуки взрывов.

Напомним, ранее мы уже писали о взрывах в Джанкое.