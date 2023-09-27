О том, что для назначения жилищной субсидии, некоторым неработающим пенсионерам следует подавать расширенный пакет документов, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Кабинета Министров Украины.

В частности, в ситуации, когда вместе с неработающими пенсионерами, в их жилье прописаны иные особы, фактически не проживающие по данному месту регистрации, помимо заявления и декларации, дополнительно необходимо подать документацию, подтверждающую подобное «непроживание»:

справки относительно обучения/трудоустройства «отсутствующего лица» в другом населенном пункте;

справки из ЖЭКа/ОСМД/ЖСК касательно непроживания лица по адресу домовладения;

справки, касающиеся оплаты потребленной «коммуналки» по другому адресу/акт изучения материально-бытовых условий домовладения/фактического места жительства, составленные органами местного самоуправления.

Ранее мы писали о том, что в Украине изменили расчет субсидии для пенсионеров.