О том, что с августа текущего года, соответствующие структуры приступили к проверкам фактического места жительства внутренне-перемещенных лиц (ВПЛ), получающих из госбюджета финпомощь на проживание, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Национальной социальной сервисной службы.

В частности, относительно проведения указанной проверки, переселенцев должны уведомлять за 2-а дня до самой процедуры. В том случае, если гражданин не находился в нужный момент по месту регистрации, то чтобы не остаться без соцвыплат, следует на протяжении 14-ти дней лично посетить управление соцзащиты со всем пакетом документации, но есть нюанс — если причина отсутствия обоснована, то на подтверждение проживания по соответствующему адресу дается уже 30-ть дней.

Кроме того, при смене места фактического проживания или контактного номера телефона, включая указание неполного адреса (например, только дома, без номера квартиры), тоже необходимо безотлагательно предоставить надлежащую информацию в органы соцзащиты.

Ранее мы писали о том, что в Кабмине анонсировали увеличение размера выплат для ВПЛ.