О том, что банк-регулятор составил прогноз показателей дефицита электроэнергии на 4-й квартал этого года, в котором предполагается менее негативный эффект для украинцев, если провести сравнение с 2022-м годом, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение замглавы НБУ Алексея Шабана, опубликованное в Forbes.

Как стало известно, в Нацбанке уверены — недопоставка электроэнергии не превысит лимита в 5 процентов (аналогичная отметка в 1-м квартале 2023-го года, после российских обстрелов объектов энергетической инфраструктуры, составляла 15 процентов).

Также, следует отметить, что в самом начале 2023-го года, в банке-регуляторе прогнозировали более значительное отрицательное влияние отключения электроснабжения на экономическую сферу: возможный дефицит энергоресурса ожидался в диапазоне от 15 до 18 процентов в 4-м квартале.

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