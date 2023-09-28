О том, что 1-й пересмотр сумм пенсионных выплат, будет вызван повышением «минималки» с 1-го января 2024-го года, вследствие чего базовое возрастное пособие граждан, достигших 65-ти лет, составит 40 процентов от уровня минимальной зарплаты, пишет «НБН», ссылаясь на официальный ответ Министерства социальной политики Украины, предоставленный «Апострофу».

2-й перерасчет пенсий произойдет с марта следующего года, по причине поднятия прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан, включая масштабную индексацию пособий после изменения в большую сторону показателя средней зарплаты по стране, учитывающейся при исчислении выплат (при условии уплаты страховых взносов).

3-й перерасчет ожидается с 1-го апреля 2024-го года, что также связано с повышением «минималки», и снова затронет только определенные категории 65-ти летних украинцев (мужчины должны иметь 35, а женщины — 30 лет стажа): суммы базовых пособий снова подрастут на 40 процентов.

В частности, в течение 2024-го года:

минимальная пенсия вырастет 2 009 гривен до 2 360 гривен;

доплаты за сверхнормативный стаж — с 20,9 гривны до 23,6 гривны за каждый «лишний» год.

Ранее мы писали о том, что в ПФУ сообщали, кто из граждан может рассчитывать на внеплановое начисление выплат.