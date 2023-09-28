О том, что переговорный процесс, касающийся вступления нашей страны в Европейский Союз, официально стартует уже до завершения текущего года, пишет «НБН», ссылаясь на заявление президента Европарламента Роберты Метсолы в Брюсселе, опубликованное информационным агентством Lusa.

По словам Метсолы, государства-члены Европейского Союза не намерены разочаровать миллионы людей, видящих в Европе «свой дом», и потому всем заинтересованным сторонам следует сосредоточиться на надежде касательно начала переговорах о вступлении [в ЕС] до конца 2023-го года.

Стоит напомнить, что президентом Владимиром Зеленским еще 28-го февраля прошлого года была подписана заявка на вступление Украины в ЕС, но из 7 рекомендаций касательно проведения необходимых реформ для интеграции, к июню 2023-го года, наша страна выполнила только 2.

Ранее мы писали о том, что в Польше заявляли о возможной блокировке Варшавой вступления Украины в Евросоюз.