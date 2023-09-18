Министр завил, что позиция Варшавы относительно запрета импорта украинского зерна остается твердой и решение этого вопроса якобы может строить возможность интеграции соседней страны в Евросоюз.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на tvn24.pl.

По словам чиновника, когда его государство вступало в Европейский Союз, оно должно было выполнить условия, которые Варшаве выдвигали очень жестко. Телус отметил, что Киеву также должны поставить условия.

Политик добавил, что в нынешних условиях сельское хозяйство Польши никогда не выиграет украинское и, если не решится вопрос запрета импорта агропродукции из Украины, Варшава будет блокировать интеграцию соседнего государства в ЕС.

Ранее глава польского правительства Матуеш Моравецкий прокомментировал решение о запрете на импорт агропродукции из Украины.