О том, что подобная малоприятная инициатива обсуждается правительством в контексте «предложений» от Белого Дома, касающихся так называемой «либерализации энергетического рынка» в нашей стране, предоставляющей различным компаниям-поставщикам возможность на установку более высоких тарифов на электричество и газ, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Министерства социальной политики Украины Оксаны Жолнович, озвученное в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

В частности, согласно требованиям США, на протяжении 12 месяцев вырастут тарифы:

на электричество — до 6 гривен/киловатт-час;

на газ — до 15 гривен/один кубометр;

на поставки тепла и горячей воды — до 50 процентов.

Жолнович утверждает, что со своей стороны, правительство гарантирует всем гражданам, чьи коммунальные платежи превышают 15 процентов от зарплаты, обязательное предоставление субсидий — уже запущен новый механизм, который станет в автоматическом порядке информировать украинцев касательно доступности получения финпомощи от государства. Кроме того, со следующего года планируется выделение около 50 млрд гривен на такую соцподдержку.

Ранее мы писали о том, можно ли не оплачивать доставку газа, если трубы приобретались не компанией-поставщиком.