О том, что правительство нашей страны готово отозвать вышеуказанные претензии только после получения определенных долгосрочных гарантий, пишет «НБН», ссылаясь на заявление замглавы Министерства экономики Украины Тараса Качки, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Качки, для Украины является весьма важным, чтобы не только Польша, но и прочие государства Европейского Союза смогли гарантировать — подобного рода ограничения в будущем не произойдут. Только после взятия таких обязательств, Украина формально объявит «на весь мир» — «этот спор исчерпан», и, соответственно, откажется от исков, направленных в ВТО.

Также, замглавы Минэкономики подчеркнул — сейчас важно запустить механизм согласования и верификации украинского экспорта зерна, так как данное предложение уже фактически согласовано Евросоюзом и странами-членами, а Украина признала это нововведение приемлемым.

Ранее мы писали о том, что эксперт объяснил, подешевеет ли в Украине «заблокированное» зерно.