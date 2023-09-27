О том, что из-за закрытия для сельхозпроизводителей возможностей по экспорту агропродукции, на украинском внутреннем рынке, похоже, начнется падение цен на зерно, и соответственно, некоторые отечественные фермеры понесут финансовые потери, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение замглавы «Национального института стратегических исследований» Ярослава Жалило, опубликованное в «Новини.LIVE».

Как стало известно, урожай текущего года, вопреки предварительным прогнозам, оказался достаточно неплохим, но так как элеваторы еще заполнены прошлогодним зерном, «залежавшуюся» агропродукцию, судя по всему, станут продавать по сниженным ценам. Естественно, что производители зерна понесут ощутимые убытки, а животноводы, наоборот, окажутся в выигрышной позиции, поскольку «кормовая база» подешевеет.

По мнению Жалило, минимизировать данную проблему поможет восстановление коммерческого судоходства по «коридорам», в которых сейчас тестируют прохождение первых сухогрузов, а также активизация использования портов на Дунайском кластере.

Ранее мы писали о том, что Дуда заявлял о подготовке расширенных транзитных коридоров для украинской агропродукции.