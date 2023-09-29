О том, что в Министерстве социальной политики Украины разработали проект правительственного постановления, предлагающего, в том числе, введение запрета на отключение электроэнергии за неуплату у некоторых уязвимых категорий населения, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу «СПО объединений профсоюзов».

В частности, если проект будет одобрен, всегда со «светом» останутся:

получатели соцпомощи на оплату «коммуналки» (субсидий);

особы с инвалидностью 1-й и 2-й группы, включая тех, кто осуществляет уход за ребенком с инвалидностью/лицом с инвалидностью с детства (не получающие субсидии);

особы, которые содержат детские дома семейного типа (не получающие субсидии);

многодетные/малообеспеченные семьи (не получающие субсидии);

семьи, имеющие на обеспечении 3-х или более приемных детей (не получающие субсидии);

лица, у которых в жилье установлено медоборудование, поддерживающее жизнь (следует подтвердить документально) и питающееся от электросетей (не получающие субсидии).

Отметим, что для получения статуса «уязвимого потребителя», заинтересованным особам нужно будет обратиться лично/заполнить электронную форму в персональном кабинете на официальной странице поставщика универсальных услуг, не забыв о заявлении относительно взятия на учет и применении спецмер соцзащиты.

Ранее мы писали о том, что вскоре в Украине значительно вырастут тарифы фактически на все виды коммунальных услуг.