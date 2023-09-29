О том, когда в нашей стране вероятно внедрение глобальных изменений на внутреннем валютном рынке, так называемой «управляемой гибкости валютного курса», пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Национального Банка Украины.
В частности, введение управляемого гибкого курса, предусматривающее смягчение валютных ограничений, зависит от нижеуказанных факторов:
- стабилизации роста потребительских цен — темпы инфляции должны стать умеренными, с тенденцией к снижению;
- доминирования позитивных ожиданий граждан/бизнеса/банков по падению темпов инфляции;
- накопления Нацбанком достаточных объемов резервов иностранной валюты, позволяющих сохранить курсовую устойчивость в случае кризисной ситуации;
- уровня процентных ставок, обеспечивающих надлежащую защиту депозитных вкладов граждан от обесценивания;
- финансовой стабильности финучреждений Украины, гарантирующих продолжительную устойчивость.
Ранее мы писали о том, что в НБУ сделали прогноз до конца 2023-го года, касающийся дефицита электроэнергии в Украине.