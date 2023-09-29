О том, когда в нашей стране вероятно внедрение глобальных изменений на внутреннем валютном рынке, так называемой «управляемой гибкости валютного курса», пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Национального Банка Украины.

В частности, введение управляемого гибкого курса, предусматривающее смягчение валютных ограничений, зависит от нижеуказанных факторов:

стабилизации роста потребительских цен — темпы инфляции должны стать умеренными, с тенденцией к снижению;

доминирования позитивных ожиданий граждан/бизнеса/банков по падению темпов инфляции;

накопления Нацбанком достаточных объемов резервов иностранной валюты, позволяющих сохранить курсовую устойчивость в случае кризисной ситуации;

уровня процентных ставок, обеспечивающих надлежащую защиту депозитных вкладов граждан от обесценивания;

финансовой стабильности финучреждений Украины, гарантирующих продолжительную устойчивость.

Ранее мы писали о том, что в НБУ сделали прогноз до конца 2023-го года, касающийся дефицита электроэнергии в Украине.