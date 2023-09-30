О том, что ночью 30-го сентября, в ряде регионов государства-террориста не только звучали «хлопки», но и периодически отключалась электроэнергия, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-каналы губернаторов Брянской и Белгородской областей Александра Богомаза и Вячеслава Гладкова соответственно, а также на Минобороны РФ.

По словам Богомаза, в Погаре Брянской области, из-за якобы украинского удара, возникли перебои с энергоснабжением, что подтверждают свидетельства местных жителей, сообщивших Telegram-каналу Shot, о 4-х взрывах: двух — рядом с админзданием, третьем — в поле около АЗС и четвертом — на электроподстанции (вследствие попадания, «свет» пропал в 4-х населенных пунктах).

Также, по утверждениям Гладкова, над Белгородом и близлежащим районом отработала система ПВО, сбив воздушные цели при подлете к городу, что подтвердили в Минобороны РФ, уточнив — якобы удар был нанесен 9-ю ракетами РСЗО «Ураган», «выпущенными со стороны Украины».

Ранее мы писали о том, сколько «Шахедов» было сбито над Украиной во время атаки ночью 30-го сентября.