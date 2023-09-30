О том, как выглядит топ-10 профессий, если основываться на количестве имеющихся предложений трудоустройства на «Едином портале вакансий», созданном при поддержке Госслужбы занятости и 6 ведущих украинских ресурсов по поиску работы, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Кабинета Министров Украины.

Как стало известно, рейтинговая «десятка» списка самых востребованных профессий суммарно в перечне — 220 000 предложений работы), выглядит нижеуказанным образом, и, стране необходимы:

продавцы-консультанты с максимальной зарплатой (зп) в 50 000 гривен (9 379 запросов);

менеджеры по продажам с зп в 275 000 гривен (7 416);

повара с зп в 55 000 гривен (6 057);

бухгалтера с зп в 80 000 гривен (5 962);

грузчики с зп в 40 000 гривен (4 346);

врачи с зп в 120 000 гривен (3 385);

швеи с зп в 50 000 гривен (2 812);

баристы с зп в 50 000 гривен (2 382);

водители автотранспортных средств с зп в 60 000 гривен (2 336);

машинисты с зп в 66 000 гривен (2 030).

Ранее мы писали о том, где и каких специалистов наиболее активно ищут украинские работодатели.