О том, что Северная Корея, похоже, раздосадована осуждением со стороны Соединенных Штатов касательно усиления отношений Пхеньяна и Москвы, в частности, в МИД КНДР назвали Вашингтон угрозой всему миру, а Североатлантический Альянс обвинили в организации «украинского кризиса», пишет «НБН», ссылаясь на Yonhap.

По словам замглавы МИД КНДР Им Чон Иля, у его государства и страны-агрессора якобы налажены давние отношения дружбы и сотрудничества, и именно США обманными путями убеждают всю мировую общественность в одном — сотрудничество Пхеньяна и Москвы является реальной угрозой глобальному спокойствию на планете.

Им Чон Иль полагает — США и страны Запада только интенсивнее подталкивают взаимоотношения между КНДР и РФ «к вершине развития», благодаря чему они вышли «на новый высокий этап, и служат мощной крепостью и стратегическим опорным пунктом», позволяющими сохранять мир и «сдерживать военные угрозы и вмешательство империалистов».

Таким образом, замглавы МИД КНДР только продублировал нарративы Кремля о том, что открытую угрозу устоявшемуся международному порядку и глобальному миру несут США и НАТО, а в войне с Украиной виновата вовсе не Россия.

Ранее мы писали о том, что военный эксперт рассказал, сможет ли помощь Пхеньяна Москве изменить расстановку сил на фронте в Украине.