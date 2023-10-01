О том, что «Шахеды», которыми государство-террорист регулярно атакует территорию Украины — непростые и малозаметные цели для ПВО, при этом, россияне постоянно модифицируют дроны-камикадзе, стараясь их защитить от воздействия средств радиоэлектронной борьбы, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение спикера Воздушных Сил ВСУ полковника Юрия Игната, озвученное в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Игната, такие цели сами по себе являются малоразмерными и отличаются невысокой скоростью, из-за чего их выявление, как истребителями, так и другими системами – затруднительно. Кроме того, враги продолжают совершенствовать дроны и подобное вооружение для защиты от средств РЭБ.

Впрочем, даже если «Шахед» оказался в зоне подавления сигнала, и потерял целеуказания со спутника, все это – временно, так как выходя из зоны влияния РЭБ, связь восстанавливается. Также, спикер Воздушных Сил добавил: РФ запускает «Шахеды» различными способами, для максимального рассредоточения «внимание сил украинской ПВО» — «одна группа может лететь по кругу, другая — напрямую, и таким образом объект атакуется с нескольких сторон одновременно».

Ранее мы писали о том, что Гуменюк сообщила количество дронов-камикадзе, уничтоженных над южными областями 1-го октября.