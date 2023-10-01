О том, какие именно сведения о потенциальном военнослужащем будут доступны в этом «долгожданном» электронном реестре, пишет «НБН», ссылаясь на материал «24-канала».
В частности, в «Оберег» попадут:
- личные и служебные данные военнообязанных/призывников/резервистов;
- информация по недостаточному комплектованию подразделений ВСУ и прочих военных формирований;
- телефонные номера и адреса электронной почты;
- данные относительно владения иностранными языками/прохождения образовательных курсов или курсов повышения квалификации;
- сведения, касающиеся права на владение оружием/управления автотранспортом;
- документы, необходимые для выезда за границу и так далее.
Впрочем, следует уточнить — вопрос относительно возможности «вручения» повесток/мобилизационных предписаний в электронном формате пока открыт, так как госприложение «Дія» подключать не планируют, а альтернатив — нет. Однако, новый глава Минобороны Рустем Умеров, сразу после вступления в должность, заявил — он намерен «диджитализировать» все процедуры в подконтрольном ведомстве, запустив э-реестр будущих солдат.
Ранее мы писали о том, как Буданов высказался по поводу обвинений в адрес защитников, обороняющих жилые кварталы.