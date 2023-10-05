О том, в чем состоит опасность обедненного урана, также известного как DU (depleted uranium), являющегося побочным продуктом процесса изготовления ядерного топлива, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Радио Свобода».

США располагают огромными запасами данного этого материала, на 60 процентов более радиоактивного, чем сырьевой уран. Основное преимущество – при сплаве обедненного урана с небольшим количеством титана, снаряд приобретает прочность, подобную стали, при этом сохраняя небольшие объемы и немалый вес. В частности, противотанковые дротики с обедненным ураном имеют свойство «самозатачивания», и при пробивании брони попросту разрезают ее. Но из-за трения и перегрева материала, выделяется большое количество «взвеси», создающей огненный шар и детонацию после проникновения внутрь танка.

Именно эта токсичная радиоактивная «взвесь» привела к десятилетиям ожесточенных споров касательно целесообразности применения таких снарядов, так как есть обоснованные опасения – DU может вредить людям и окружающей среде: у американских военных, воевавших в Ираке, именно обеденный уран привел к серьезным проблемам со здоровьем.

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