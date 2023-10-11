О том, что Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Евросоюза Тьерри Бретон настоятельно порекомендовал Илону Маска усилить борьбу с дезинформацией, появившейся на платформе X после вторжения и атаки исламистов ХАМАСа на Израиль, пишет «НБН», ссылаясь на Reuters.

По словам Бретона обнаружено множество признаков того, что X-сеть применяется для тиражирования противозаконного контента и неправдивой информации в ЕС, потому Маску следует срочно обеспечить эффективность систем, и сообщить Еврокомиссии касательно принятых антикризисных мер. В частности, «Закон о цифровых услугах» (DSA) требует от любых интернет-ресурсов удалять противоречивые или лживые сведения, потому от Маска ожидают предоставления «быстрого, точного и полного ответа» на данный запрос, на что дается не более 24 часов.

В случае игнорирования американским миллиардером этого обращения, Еврокомиссия сможет оштрафовать X-сеть в размере до 6 процентов от глобального оборота. Отметим, что Маск не замечает никакой дезинформации, и, в свою очередь, призывает «назвать нарушения», которые есть в соцсети, «чтобы общественность могла их увидеть».

Ранее мы писали о том, что Подоляк осадил Илона Маска за скандальную шутку о Зеленском.