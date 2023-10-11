О том, что вывод из строя газопровода Balticconnector был спровоцирован «достаточно грубой силой», и это понятно уже на первом этапе следственных мероприятий, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Министерства обороны Эстонии Ханно Певкура, опубликованное агентством Reuters.

По словам Певкура, можно четко рассмотреть — все указанные повреждения произошли вследствие вмешательства «достаточно грубой силы». Также, следственная группа не исключает и возможности подрыва этой газовой трубы, но даже без уточнения дополнительных деталей, на данный момент абсолютно понятно — «это было механическое воздействие или механическое разрушение».

Ранее мы писали о том, что в ISW заявили о подготовке Кремля к возможным конфликтам со странами Балтии и НАТО.