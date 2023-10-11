О том, что путинская армия осуществляет массированные атаки рядом с Авдеевкой в Донецкой области, но так как защитники нашей страны заранее подготовились к таким вражеским действиям, все «мясные штурмы» ВС РФ были результативно отражены, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение спикера объединенного пресс-центра Сил Обороны Таврического направления полковника Александра Штупуна, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Штупуна, захватчики начали интенсивную наступательную операцию, рассчитывая на поддержку большой численности танков и бронетехники не только в районе Авдеевки, но также и у Керамики, Тоненького и Первомайского. Впрочем, все подобные атаки оккупантов провалились, поскольку «потерь рубежей и позиций наши воины не допустили», заранее проведя минирование подходов и грамотно расставив противотанковые средства.

Спикер Сил Обороны Таврического направления добавил:

Боевая работа идет, работает артиллерия — достаточно точно и достаточно мощно.

Ранее мы писали о том, что британские разведчики выяснили, какие психические девиации стали массовым явлением в армии РФ.