Как информирует «НБН», на это обратил внимание журналист и блогер из Украины Денис Казанский, приведя в пример высказывания одного из русских евреев Влада.

В частности, сам Казанский прокомментировал то, что произошло, следющим образом:

Живущие на территории Израиля русские евреи просто шокированы реакцией российских патриотов, которые поддерживают резню еврее боевиками ХАМАС.

Как следствие, они теперь записывают вот такие обращения, называя россиян предателями. Таким образом, Z-людоеды как обычно умудрились поссориться со всеми, даже с теми, кто поддерживал их нападение на Украину в 2022 году.

Сделав такой комментарий, Денис Казанский в ТГ-канале привел в пример видео, обнародованное Владом русским евреем, который заявляет, что «Россия воткнула им нож в спину и по-настоящему предала их».

Как следствие Влад русский еврей заявил, что он убрал со своей странички значок русского флага и призвал всех остальных сделать то же самое.

Ранее в США сделали заявление о том, что Пентагон сможет помогать одновременно Украине и Израилю.