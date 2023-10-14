О том, что новая наступательная операция «второй армии мира» в Донецкой области (в районе Лимана и Авдеевки) не явилась неожиданностью для Вашингтона, который уверен — ВСУ отразят все вражеские атаки, пишет «НБН», ссылаясь на заявление координатора стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джона Кирби, опубликованное «Голосом Америки».

По словам Кирби, это наступление «освободителей», весьма схоже с неудачным зимним вторжением РФ в 2022-м году, когда россияне использовали тактику волновых атак, бросая массу плохо обученных солдат сразу на передовую, даже не дав надлежащей экипировки.

Координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США подчеркнул: государство-террорист не считается с жизнями собственных солдат «добровольно жертвуя ими ради достижения своих целей», тогда как Украина — «эффективно и разумно воюет», и «тяжело работает, чтобы отразить эти наступательные маневры». Также, американский чиновник полагает, что «прогресс российских подразделений», если он и наблюдается, то «выглядит очень мизерным».

Кроме того, Кирби напомнил, что подобные российские штурмы только лишний раз подтверждают — США обязаны продолжать помогать Украине, а Конгресс, — «придерживаться своих обязательств перед украинским народом и принимать меры для сохранения нашей поддержки».

Ранее мы писали о том, что наступление ВС РФ провалилось на Лимано-Купянском направлении.