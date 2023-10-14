О том, что израильские войска смогли ликвидировать еще одного лидера ХАМАСа в Секторе Газы, который отвечал за атаки террористов с использованием ракет и беспилотников, пишет «НБН», ссылаясь на местно издание The Times of Israel.

Как стало известно, вследствие авиаудара ЦАХАЛа по штаб-квартире в палестинском анклаве, из которой исламисты руководили своей определенной деятельностью, был уничтожен руководитель «воздушной группы» ХАМАСа Мурад Абу Мурад. В соответствии с информацией, которой располагает армия обороны Израиля, именно эта особа руководила террористами во время нападения на Израиль в прошлые выходные.

Ранее наш информационный портал писал о том, что СМИ выяснили, какая цель будет поставлена морским пехотинцам США после переброски в Израиль.