О том, что корабли ЧФ РФ уже в который раз эффективно атакуют у побережья временно захваченного Крымского полуострова, пишет «НБН», ссылаясь на заявление, озвученное спикером Военно-морских сил ВСУ Дмитрием Плетенчуком в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Плетенчука, вечером минувшей пятницы, 13-го октября, несколько раз был поражен патрульный корабль «Павел Державин», экипаж которого только со второго раза осознал — «пора уже бежать из нашего Севастополя». Кроме того, в ВМС подтверждают и нанесение аналогичного удара по буксиру «проф. Николай Муру», который с соответствующими повреждениями оттащили подальше.

Впрочем, пока малоизвестны полные детали операции, а также чем именно «накрыли» российские корабли — подробности появятся позднее.

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