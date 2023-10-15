О том, что государство-террорист приступило к сооружению еще одной железнодорожной ветки, ведущей к территории временно оккупированного Мариуполя, пытаясь сократить паузы между поставками, обеспечивающих захватчиков на Запорожском направлении, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт Минобороны Великобритании.

Как отмечают в британской разведке, железнодорожное сообщение на оккупированных украинских территориях остается в состоянии перманентно жизнеспособном, но весьма уязвимом к внезапным атакам украинской артиллерии, ракет или диверсиям, чего не фиксировалось в ранних аналогичных боевых действиях, когда для разрушения такой логистики требовались целенаправленные, длительные и повторяющиеся удары воздушных/наземных средств.

Вероятно, именно по вышеописанным причинам, РФ продолжает поддерживать и совершенствовать подконтрольные железнодорожные линии сообщения, а также прокладывает новую железнодорожную ветку в Мариуполь, с целью увеличение темпа поставок на запорожском направлении фронта.

Впрочем, даже эта новая находится в условном диапазоне высокоточных ударных систем дальнего действия, которыми располагает ВСУ.

Ранее мы писали о том, что Тарнавский озвучил потери «освободителей» на Таврическом направлении на 15-е октября.