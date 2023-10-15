О том, что наша страна решила не покупать или ожидать новых пакетов военной помощи, потому уже арендует системы ПВО, которые поспособствуют усилению защиты от ракет и БПЛА в холодный сезон, пишет «НБН», ссылаясь на заявление представителя Воздушных сил ВСУ полковника Юрия Игната, озвученное в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Игната, такая практика у Украины уже есть: так как любое государство заботится прежде всего о защите собственного неба, навсегда ПВО никто не отдает, чем объясняются дозированные поставки вооружений. Как стало известно, некоторые страны-партнеры все же решились на соответствующий шаг, и предоставили лишь на отопительный период не только сами установки, но и о боекомплекты и ракеты.

Впрочем, спикер Воздушных Сил не стал уточнять правительства-благотворители, поскольку эта «информация чувствительна», и никто не желает, чтобы она была «озвучена».

Ранее мы писали о том, как Игнат объяснил, против каких целей можно использовать британскую ПВО Terrahawk Paladin.