О том, что на протяжении предыдущих 1,5 лет никто даже не слышал об этой информационной волне, касающейся необычайной коррумпированности в нашей стране, но сейчас «вдруг все стали обеспокоены», пишет «НБН», ссылаясь на пояснение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, прозвучавшее интервью на YouTube-канале Наталии Мосейчук.

По словам Кулебы, Украина вовсе не такая коррумпированная как кому-то кажется, поскольку аудиторы США, проверяющие распределение американской финансовой и вооруженной поддержки, так и не нашли ни единого нарушения.

По мнению главы МИД Украины, три признака, указывающие на невозможность «тотальной коррумпированности», это:

все на местах;

все работают;

государство устояло.

Ранее мы писали о том, что Кулеба объяснил, почему Украина не будет автоматически соглашаться на переговоры, в случае вывода войск РФ.