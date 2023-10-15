О том, что Киеву все затруднительнее получать финансовую помощь, так как внимание ключевых международных партнеров, в частности, Польши и США, сейчас сосредоточено либо на предстоящих, либо уже на идущих выборах, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение главы Министерства финансов Украины Сергея Марченко, опубликованное в Reuters.

По словам Марченко, он «видит большую усталость», включая и проявление некоторой слабости в сообществе «друзей» Украины, так как они желали бы позабыть о войне, но война все еще не завершилась. Кроме того, на данном этапе наше государство прилагает как минимум в 2 раза больше усилий, с целью убедить союзников продолжении оказания помощь, если провести сравнение с последними ежегодными встречами в апреле.

Глава финансового ведомства подчеркнул — фиксируемые «геополитические изменения и внутренний политический контекст в разных странах», только истощают намерения разнообразных правительств в предоставлении поддержки Украины.

Ранее мы писали о том, что Игнат раскрыл неожиданный подход Украины к сокращению дефицита систем ПВО зимой.