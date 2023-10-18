О том, планируют ли Соединенные Штаты и в дальнейшем совершать дополнительные отгрузки дальнобойных ракет ATACMS для нашей страны, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение заместителя спикера Пентагона Сабрины Сингх, опубликованное в тексте брифинга на официальной странице Министерства обороны США.

По словам Сингх, она не намерена предварительно высказываться о том, что войдет в будущие пакеты военной помощи, однако акцентирует — Пентагон регулярно проводит консультации с Украиной касательно ее нужд. Таким образом, можно только предположить, будут ли дальнобойные ракеты ATACMS продолжать поступать на вооружение украинской армии.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Валерий Залужный показал, как ВСУ били ракетами ATACMS оккупантов (ВИДЕО).