О том, что подобный благотворительный проект затронет граждан нашей страны, проживающих в Донецкой, Николаевской и Херсонской областях, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу «ПриватБанка».

Как стало известно, подать заявку на получение средств можно в личном порядке в регистрационных пунктах (лишь в вышеуказанных областях), о создании которых в HEKS EPER сообщат дополнительно. При этом, финпомощь в размере 6 660 гривен будет начисляться каждому члену семьи посредством платежной системы PrivatMoney, автоматически переводящей средства на банковскую карточку или счет получателя.

Кроме того, если получатель не располагает открытой банковской карточкой или при регистрации были указаны неверные реквизиты, гражданину отправят SMS с верифицированным номером перевода PrivatMoney, используя который, деньги можно будет снять через «Приват24», терминалы самообслуживания, банкоматы, в филиалах «ПриватБанка» или обратившись на номер 3 700.

Ранее мы писали о том, что в «ПриватБанке» объясняли, как восстановить доступ к средствам после блокировки счета.