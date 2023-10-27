О том, что Сеул не собирается сидеть сложа руки, игнорируя передачу Москвой ракетных технологий Пхеньяну, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Министерства иностранных дел Южной Кореи Пака Джина, опубликованное в Yonhap.

Стоит отметить, что на вопрос к Пак Джину, прозвучавший в период парламентских слушаний от местного депутата касательно того, были ли направлены от Южной Кореи предупреждения в адрес России, что Сеул не останется стоять в стороне, и предпримет соответствующие меры, если Москва все же передаст Пхеньяну ракетные/оружейные технологии, ответ был однозначный — «Да».

Впрочем, Пак Джин не стал уточнять, что именно намерена осуществить Южная Корея в отношении России и Северной Кореи.

Ранее мы писали о том, как в МИД КНДР обиженно высказались относительно критики их отношений с РФ.