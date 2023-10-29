О том, как бойцами Сил Обороны нашей страны была эффективно разбита колонна «второй армии мира», безрезультатно пытавшейся прорвать оборону, пишет «НБН», ссылаясь на зрелищное видео, опубликованное в официальном Facebook-аккаунте Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Как стало известно, благодаря слаженной работе наших воинов, и удалось разнести колонну российских войск вторжения, намеревавшихся «просочиться» сквозь наши оборонные позиции поблизости от села Красногоровка.

В частности, по оккупантам отработала артиллерия 31-й отдельной механизированной бригады, 110-й отдельной механизированной бригады им. генерал-хорунжего Марка Безручко, 116-й ОБрТро и Отдельная президентская бригада им. гетмана Богдана Хмельницкого.

Ранее мы писали о том, что Тарнавский рассказал о темпах контрнаступления на Мелитопольском направлении и сообщил о потерях оккупантов.