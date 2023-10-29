О том, что на Мелитопольском направлении так и продолжается ведение наступательной операции ВСУ, несмотря на ожесточенное сопротивление «второй армии мира», пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную в Telegram-канале командующего оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» бригадного генерала Александра Тарнавского.

Как стало известно, благодаря эффективной работе бойцов подразделений ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ «Таврия», на протяжении минувших суток выполнивших 1 217 огневых задач, суммарные потери армии государства-террориста составили 489 человек (13 захватчиков успели сдаться в плен).

Кроме того, помимо уничтожения 5 складов с боеприпасами, ликвидировано 25 единиц разнообразной техники противника, и это:

8 танков;

3 ББМ;

10 беспилотников;

4 авто.

Ранее мы писали о том, что в Генштабе ВСУ сообщили, на каких направлениях «вторая армия мира» пыталась наступать 28-го октября.