О том, что «вторая армия мира» в ночь на воскресенье активно наносила удары по Никополю и Мировской общине, выпустив не менее полтора десятков снарядов, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в Telegram-канале главы Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.

По словам Лысака, на Никопольщине, вследствие обстрелов оккупантов, разбиты 6 домов, а также есть повреждения у административного здания и построек частного предприятия.

Кроме того, вражеские снаряды угодили и по Мировской общине, но так как территорию там пока обследуют, точных сведений о разрушениях еще не поступало.

Известно еще одно — обошлось без жертв и пострадавших.

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