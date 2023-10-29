О том, что на протяжении минувших суток, бойцы ЦАХАЛа атаковали более 450 объектов военного назначения, принадлежащих боевикам ХАМАСа, то есть глобальная наземная операция активно расширяется, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в официальном Telegram-канале Армии обороны Израиля.

В соответствии с данными израильских военных, среди пораженных объектов ХАМАСа:

оперативные командные пункты;

точки отслеживания и наблюдения;

места, где размещались пусковые установки противотанковых ракет.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Минобороны Чехии призвали свою страну экстренно покинуть ООН после принятия антиизраильской резолюции этой организацией.