О том, что только за минувшую субботу, 28-е октября, на различных участках фронта зафиксировано около 70 боестолкновений, так как российские войска вторжения попытались продвинуться рядом с 16 населенными пунктами, как на востоке, так и на юге нашей страны, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Facebook-аккаунт Генштаба Вооруженных Сил Украины.
На Купянском направлении оккупанты штурмовали:
- Синьковку и Ивановку (5 атак).
На Бахмутском направлении:
- Хромово, Клещеевку и Андреевку (10 атак);
- Авдеевку, Керамик, Новокалиново, Степное, Тоненькое и Опытное (15 атак).
На Марьинском направлении:
- Марьинку и Новомихайловку (20 атак).
На Шахтерском направлении:
- Золотую Ниву и Старомайорское (1 атака).
На Запорожском направлении:
- Вербовое (1 атака).
Ранее наш информационный портал писал о том, что в Сеть попало видео стрелкового боя ВСУ с армией Путина в районе Работино.