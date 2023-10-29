О том, что только за минувшую субботу, 28-е октября, на различных участках фронта зафиксировано около 70 боестолкновений, так как российские войска вторжения попытались продвинуться рядом с 16 населенными пунктами, как на востоке, так и на юге нашей страны, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Facebook-аккаунт Генштаба Вооруженных Сил Украины.

На Купянском направлении оккупанты штурмовали:

Синьковку и Ивановку (5 атак).

На Бахмутском направлении:

Хромово, Клещеевку и Андреевку (10 атак);

Авдеевку, Керамик, Новокалиново, Степное, Тоненькое и Опытное (15 атак).

На Марьинском направлении:

Марьинку и Новомихайловку (20 атак).

На Шахтерском направлении:

Золотую Ниву и Старомайорское (1 атака).

На Запорожском направлении:

Вербовое (1 атака).

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Сеть попало видео стрелкового боя ВСУ с армией Путина в районе Работино.