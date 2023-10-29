О том, что «освободители» применяют новый вариант дрона-камикадзе «Ланцет», способного в автономном режиме идентифицировать цели, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу «Института изучения войны» ISW.

Как стало известно аналитикам ISW, «вторая армия мира» приступила к использованию нового ударного беспилотника «Изделие-53» с 21-го октября. Данный БПЛА располагает системой автоматического наведения, что дает аппарату возможность различать разновидности целей и увеличивать шансы нанесения успешного удара.

Однако, российская армия пока не используют указанные беспилотники широкомасштабно, поскольку пока ведут испытания по нанесению синхронизированных массированных ударов. Впрочем, по мнению «Института изучения войны», оснащения БПЛА «Изделие-53» не хватит для существенного повреждения важных военных объектов.

Ранее мы писали о том, что в ISW сообщали, на какое расстояние продвинулись защитники на Левобережье в Херсонской области.