О том, что «вторая армия мира» начали использовать «Ланцеты» в качестве одной из составляющих контрбатарейной борьбы, направленной против артподразделений наших войск, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт Минобороны Великобритании.

Военная разведка Британии отмечает — эти малые БПЛА «Ланцет», похоже, являются одним из самых эффективных новых средств, которые государство-террорист разместило в Украине на протяжении последних 12 месяцев. В частности, указанные дроны предназначены для мониторинга территории «противника», выжидания, пока цель не будет выявлена, а потом пикирования на нее с последующим подрывов.

Впрочем, в Минобороны Великобритании подчеркнули — Украина аналогично преуспевает с применением таких же небольших БПЛА.

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