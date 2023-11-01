О том, что производственные мощности европейского военно-промышленного комплекса так и не расширены до надлежащего уровня, позволяющего предоставить Украине долгожданный 1 млн снарядов в запланированные сроки, пишет «НБН», ссылаясь на заявление президента Литвы Гитанаса Науседы, опубликованное местным изданием LRT.

Науседа подчеркнул:

Мы должны признать, что мы еще не достигли тех объемов, которые необходимы для продолжения предоставления этой военной поддержки Украине.

Впрочем, президент Литвы добавил, что относительно выделения следующего финансового пакета в 50 млрд евро для Украины от ЕС, наблюдаются определенные улучшения, поскольку «политическая воля для его принятия есть», однако возникает вопрос «хватит ли этих денег, ведь речь идет о более длительном периоде времени», что означает — указанную сумму могут разделить на среднегодовую, «которая будет меньше, чем 18 млрд евро [не так, как в текущем году]».

Ранее мы писали о том, как в Минобороны США высказались о наступлении армии Путина на Авдеевку.