О том, что подобное решение вызвано широким распространением поддельного программного обеспечения, достаточно неплохо имитирующем «Дію», пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы отдела организации пограничного контроля штаба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины Игоря Матвийчука, опубликованное в «Интерфакс-Украина».

По словам Матвийчука, пограничники могут принимать лишь э-документы из «Дії», подтверждающие инвалидность особы, а паспорт в госприложении предъявляется исключительно для выяснения личности, и по нему не допустят пересечения границы, вследствие «некоторых нюансов» в «программном продукте».

Например, с целью выезда из Украины, какой-то мужчина предоставил информацию из псевдо-«Дії», в которой было указано — он многодетный отец, однако в процессе скрупулезной проверки оказалось, что фальшивые свидетельства были внесены в поддельное приложение.

Ранее мы писали о том, что в Госпогранслужбе рассказали об обстановке на границе с Беларусью.