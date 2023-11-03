О том, что в госприложение «Дія» вскоре могут добавить подробную карту украинских финучреждений, работающих даже при наступлении «блэкаута», пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы НБУ Андрея Пышного, прозвучавшее на YouTube-канале «Факти-ICTV».

Как стало известно, планируется введение системы, отображающей адреса банковских отделений сети Power Banking (53 процента от всех финансовых учреждений Украины, что составляет 2 430 филиалов), которые, благодаря установленным генераторам и спутниковым терминалам, смогут функционировать и во время «блэкаутов».

В частности, в Нацбанке обещают провести экстренную интеграцию указанной системы в «Дію», чтобы граждане смогли получать всю необходимую информацию и находить ближайшие банки в любое время.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в НБУ рассказали, почему украинские беженцы стали тратить меньше средств за границей.