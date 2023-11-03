О том, что президентом Владимиром Зеленскими изучается потенциальная возможность по проведению выборов главы государства уже весной следующего года, пишет «НБН», ссылаясь на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, опубликованное в Sky News.

По словам Кулебы, Украина «не закрывает эту страницу», а Зеленский не только рассматривает, но также и взвешивает разнообразные «за» и «против». Впрочем, глава МИД Украины подчеркнул, что проведение президентских выборов на фоне текущей войны, так или иначе, связано с «беспрецедентными» сложностями.

Стоит отметить, что в обычной ситуации, президентская «гонка» должна была состояться 31-го марта 2024-го года, когда 5-летний срок полномочий Зеленского подошел бы к окончанию.

Ранее мы писали о том, что Подоляк ответил, обсуждается ли в ОПУ проведение президентских выборов.