О том, что в нашей стране к так называемым «факторам влияния» на индекс инфляции на фоне войны прибавился еще один — сезонность, пишет «НБН», ссылаясь на «Обзор инфляции», опубликованный на официальной странице Минэкономики Украины.

В соответствии с данными экономического ведомства, несущественный сентябрьский рост цен был вызван сезонными предпосылками (в основном — вследствие подорожания образовательных услуг, включая закупки одежды и обуви на новый период). При этом, на внутреннем рынке продовольствия, наоборот, фиксировалась дефляция (из-за поступления агропродукции нового урожая), частично компенсировавшая инфляционный компонент в отдельно взятых сферах услуг/рынке непродовольственных товаров.

В Минэкономики добавили — далее динамика потребительских цен станет напрямую зависеть от форс-мажорной составляющей, и, в случае ее отсутствия, или же при весьма незначительном ее уровне (при условии сохранения фактора сезонности), темпы роста цен сохранятся в диапазоне, характерном для довоенных лет.

Аналитики Минэкономики подчеркнули:

С начала года потребительская инфляция составляет 3 процента, а годовые темпы замедлились до 7,1 процента [вместо сентябрьских 8,4 процента].

Ранее мы писали о том, что в НБУ обновили прогноз-2024, основанный на инфляционных ожиданиях бизнеса.