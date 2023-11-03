О том, что в указанных регионах фиксируется тенденция к росту социального напряжения, включая существенное снижение численности жителей, в особенности — в небольших городках и селах, при этом, оккупационные «власти» никоим образом не намерены решать сложности местного населения, а лишь провоцируют их наращивание, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Центра национального сопротивления».

Как стала известно, ускорение темпов роста уровня бедности на ВОТ обуславливается, в первую очередь, отсутствием стабильной логистической составляющей, что делает невозможным своевременные поставки продуктов питания в местные магазины.

Второй негативный фактор — массовая безработица, блокирование переводов денежных средств из Украины, не отлаженная система снабжения медикаментами, что формирует дополнительную нагрузку на пожилых граждан.

Ранее мы писали о том, что в ЦНС раскрыли причину активизации конфликтов на этнической основе в рядах захватнических войск.