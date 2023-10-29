О том, что зачастую подобные споры заканчиваются летальным исходом, поскольку интенсивно используется как холодное, таки огнестрельное оружие, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Центра национального сопротивления».

Как стало известно, причины такой вражды достаточно тривиальны, и основываются на мнении россиян относительно традиционного превосходства над порабощенными РФ народам, включая и борьбу при распределении коллиматоров, тепловизоров и прочего снаряжения. Кроме того, особенно пылко выясняются межэтнические отношения после злоупотребления алкогольными напитками.

Стоит отметить, что в течение последнего десятилетия, в период которого Минобороны РФ возглавляет Сергей Шойгу, ему удалось выстроить систему преференций для его «соплеменников» — тувинцев, и по этой причине, возбужденные против них дела в военной прокуратуре скрываются или откладываются в «долгий ящик».

Ранее мы писали о том, что в ЧВК «Вагнер» пригрозили наемникам, которые ушли к Кадырову.