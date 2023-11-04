О том, по каким населенным пунктам Донетчины, помимо Авдеевки, российские войска вторжения наносили удары в течение последних суток, пишет «НБН», ссылаясь на информацию и фотоснимки, обнародованные в Facebook-аккаунте и.о. главы Донецкой ОВА Игоря Мороза.

Как стало известно, на Донецком направлении из артсредств и минометов враги обстреляли Ильинку и Константиновку в Марьинской общине. Также, оккупанты осуществили удары по окраинам Курахово и Селидово, а утром этой субботы, по территории Авдеевки россиянами была запущена авиаракета.

Кроме того, на Горловском направлении ударами армии государства-террориста частично разрушено 7 частных домовладений в Иванополье Константиновской общины, а в Часовоярской общине обстрелами повреждены 4 частных дома и 3 многоэтажки. На Лисичанском направлении: разрушены 2 дома и нежилая постройка в Северске, и зафиксировано 5 обстрелов по территории Лиманской общины. На Волновахском направлении: есть повреждения у 4 домов в Новоукраинке, и оккупанты постоянно накрывают огнем Угледар.

К счастью, никакой информации о пострадавших на протяжении минувших 24 часов не поступало.

Ранее мы писали о том, что активные боевые действия в районе Авдеевки не ведутся, но наши войска в ожидании «обострения ситуации».